Burjeel Holdings illumina il Burj Khalifa con una nuova campagna che ha come protagonista Shah Rukh Khan

La superstar è il volto del gruppo che possiede 39 ospedali e centri medici negli Emirati Arabi Uniti e in Oman.

Shah Rukh Khan è il volto del gruppo che possiede 39 ospedali e centri medici con i marchi Burjeel, Medeor, LLH, Lifecare e Tajmeel negli EAU e in Oman.

La campagna, intitolata “We Are Committed To Your Care” (Ci impegniamo per la tua cura), che sarà diffusa in tutta la regione su diverse piattaforme, presenta la storia di successo dell’azienda di servizi sanitari con sede ad Abu Dhabi. Si basa sulla visione del gruppo di collegare assistenza, portata e comunità nel settore sanitario.

Il video inizia con il tributo di Shah Rukh Khan agli eroici martiri degli Emirati Arabi Uniti presso il monumento nazionale e culturale di Wahat Al Karama. Il video di 70 secondi mostra anche l’iconica Gran Moschea dello Sceicco Zayed e la struttura di punta del gruppo, Burjeel Medical City.

“La Gran Moschea dello Sceicco Zayed e Wahat Al Karama rappresentano l’essenza degli Emirati Arabi Uniti e riflettono la crescita di Abu Dhabi come polo globale. Il video traccia un parallelo tra gli ideali che hanno ispirato questi monumenti e l’etica di Burjeel Holdings di servire la comunità”, ha dichiarato Prashant Issar, direttore della campagna video, che ha diretto anche la campagna per il turismo di Dubai con Shah Rukh Khan.

Il Dott. Shamsheer Vayalil, Presidente di Burjeel Holdings, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di lanciare questa campagna con la superstar Shah Rukh Khan, che incarna i valori a cui teniamo. Simboleggia l’ambizione di Burjeel Holdings di diventare un leader globale nel settore sanitario con sede in un Paese che ha ispirato il mondo con la sua affascinante storia di crescita”.

Fondata nel 2007, Burjeel Holdings è uno dei principali fornitori di servizi sanitari privati negli Emirati Arabi Uniti, con una presenza crescente in Oman e nel CCG. Con una rete di 61 strutture, tra cui 39 ospedali e centri medici, oltre a farmacie e altri servizi collaterali, il Gruppo offre i massimi standard di assistenza ai pazienti nella regione.

Per maggiori informazioni visitare: https://burjeelholdings.com/

