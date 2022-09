Bonus trasporti 2022, è il click day: domande al via, come richiederlo

(Adnkronos) – Bonus trasporti 2022, al via il click day. Dalle ore 8 di oggi 1 settembre è possibile richiedere il contributo online alla pagina https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/. Il provvedimento, rivolto a famiglie, studenti, lavoratori e pensionati, consiste in un contributo per acquistare un abbonamento per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e su ferro. Il bonus, che non può superare l’importo di 60 euro, può essere richiesto da persone fisiche con un reddito entro i 35mila euro. La richiesta potrà essere avanzata accedendo all’area riservata con SPID con livello di sicurezza 2, oppure con CIE (Carta d’identità elettronica). Il bonus deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L’abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo.

Sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali tutte le informazioni con domande e risposte.

Cos’è il bonus trasporti – Il bonus trasporti è un’agevolazione per acquistare un abbonamento annuale o mensile al trasporto pubblico. Un incentivo a prediligere una mobilità sostenibile e un aiuto concreto per lavoratori e studenti. Si tratta di una misura di sostegno al reddito e a contrasto di un potenziale impoverimento istituita con il Decreto Aiuti (decreto-legge n.50 del 17 maggio 2022- art. 35), convertita con modificazioni in Legge n. 91 del 15 luglio 2022 e rifinanziata con il Decreto Aiuti-bis (decreto-legge n.115 del 9 agosto 2022 – art. 27).

Chi può richiedere il bonus trasporti – Il buono è riconosciuto alle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Il bonus si può chiedere per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico. Il richiedente accede con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) e indica il codice fiscale del beneficiario, ad esempio il genitore può richiedere il bonus per il figlio minorenne.

Come si può richiedere il bonus trasporti – La richiesta può essere effettuata sulla piattaforma web, disponibile all’indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it. Per accedere è necessario essere muniti dell’identità digitale SPID o della CIE. Il buono sarà nominativo e utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile durante il mese in corso. Non è prevista una modalità di accesso alla piattaforma per chi non ha SPID o CIE.

Qual è il valore del bonus – Il valore del buono non può superare l’importo di 60 euro e verrà determinato dall’importo dell’abbonamento annuale o mensile che si intende acquistare. Il buono è valido per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ancora per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il bonus non è cedibile e non incide nel calcolo dell’ISEE.

Quali sono i tempi di accesso al portale – L’accesso alla piattaforma è regimentato da un sistema di coda automatico. Le erogazioni seguono l’ordine di arrivo delle domande