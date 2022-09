BMW X4: la prossima generazione anche a propulsione elettrica

Nel corso del 2024 debutterà la nuova BMW X4, sempre come variante SUV coupé della prossima X3. Lunga all’incirca 480 centimetri, sarà proposta anche nell’inedita configurazione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid.

Tuttavia, la principale novità della prossima BMW X4 sarà rappresentata dall’altrettanto inedita configurazione iX4 a propulsione elettrica. Stando alle indiscrezioni, la relativa gamma comprenderà le declinazioni xDrive40 da 340 CV ed M50 da 544 CV di potenza.

Per il resto, la nuova generazione della SUV coupé di medie dimensioni BMW X4 sarà proposta con la tecnologia Mild Hybrid da 48V, prevista per le versioni a benzina xDrive23i da 218 CV ed M50i da 400 CV di potenza, nonché per le declinazioni diesel xDrive23d da 211 CV, xDrive30d da 300 CV ed M40d da 352 CV di potenza.