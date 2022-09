BMW M 3.0 CSL: nuove indiscrezioni sulla supercar

Il prossimo mese di novembre sarà svelata la nuova BMW M 3.0 CSL, la supercar che rappresenterà il modello ‘alter ego’ della coupé M4 CSL. In linea con lo stile della storica BMW 3.0 CSL modello E9, sarà equipaggiata con il motore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 560 CV di potenza, abbinato sia al cambio manuale a sei marce che alla trazione posteriore.

La nuova BMW M 3.0 CSL sarà più potente di 10 CV rispetto alla M4 CSL, nonché di 50 CV rispetto alla M4 Competition. La massa, invece, ammonterà a 1.550 kg, ovvero 75 kg in meno della M4 CSL e 175 kg in meno della M4 Competition. Per quanto riguarda le prestazioni, coprirà lo spunto 0-100 km/h dell’accelerazione in soli 3,5 secondi.

In arrivo nel 2023, la nuova BMW M 3.0 CSL sarà prodotta solamente in 50 esemplari, in vendita al prezzo unitario di 750.000 euro. Nello specifico, 30 unità sono destinate al mercato europeo, 8 esemplari al mercato cinese e le restanti 12 dovrebbero essere proposte nella configurazione RHD con il volante di guida a destra. Escluso, invece, il mercato statunitense.