Bentley Systems annuncia l’assunzione di Michael Campbell come Chief Product Officer

Inoltre, vengono ampliati i ruoli esecutivi di James Lawton, Claire Rutkowski e Suzanne Little

EXTON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi che Michael Campbell è stato nominato Chief Product Officer e guiderà più di 1.500 colleghi nel gruppo di avanzamento dei prodotti della società. Campbell entra in Bentley da PTC Inc. (Nasdaq: PTC), leader nel settore dei software per lo sviluppo di prodotti, dove ha trascorso tutta la sua carriera dopo aver conseguito la laurea in ingegneria meccanica presso la Boston University nel 1995. È stato responsabile della leadership di prodotto delle applicazioni di progettazione mainstream di PTC e delle sue acquisizioni IoT, e più recentemente ha ricoperto il ruolo di vicepresidente esecutivo e direttore generale per le offerte di realtà aumentata. Campbell sarà responsabile della definizione della strategia di prodotto di Bentley e della gestione dello sviluppo dei prodotti per far progredire la leadership dell’azienda nei software per l’ingegneria delle infrastrutture. Riporterà al direttore operativo Nicholas Cumins.





Cumins ha dichiarato: “Mike porta in Bentley la sua vasta esperienza di innovazione di software da PTC e una prospettiva unica sull’evoluzione delle applicazioni di software di ingegneria per incorporare i servizi cloud. Condividiamo la convinzione che l’ingegneria delle infrastrutture possa imparare dai progressi dell’ingegneria di prodotti nella digitalizzazione, anche sfruttando i digital twin e industrializzando i flussi di lavoro digitali.”

Responsabilità esecutive ampliate



Dopo la sua IPO nel 2020, dopo 36 anni, Bentley Systems prevede una naturale continuazione dei pensionamenti dei dirigenti, accelerando le opportunità di importanti promozioni interne.

James Lawton è stato nominato per il ruolo creato recentemente di Chief Digital Officer. Lawton è entrato a far parte di Bentley con l’acquisizione dell’azienda di software di geoscienze Seequent nel 2021. Dirigerà la strategia di esperienza digitale di Bentley, nonché l’organizzazione dell’IT, plasmando e offrendo un’esperienza perfetta agli utenti e ai colleghi di Bentley in tutti i punti di contatto digitali.

Claire Rutkowski, dopo sei anni come Chief Information Officer, è ora vicepresidente senior (SVP) e CIO Champion, alla guida delle soluzioni e della difesa delle società di ingegneria, che contribuiscono a poco più della metà del fatturato ricorrente annuale di Bentley. Rutkowski è entrata in Bentley nel 2016 dalla posizione di CIO presso l’importante società di ingegneria infrastrutturale Stantec/MWH.

Suzanne Little è stata promossa al ruolo creato recentemente di Chief Colleague Success Officer, mentre la Chief Talent Officer Florence Zheng è diventata consulente per i cambiamenti organizzativi del consiglio di amministrazione di Bentley. Little guiderà le funzioni e i team globali di risorse umane di Bentley, oltre ad avere una maggiore responsabilità di migliorare l’esperienza complessiva dei colleghi. In precedenza, come vicepresidente di talenti, Little ha guidato le operazioni globali dei talenti, tra cui l’acquisizione e la gestione dei talenti, le ricompense totali, i sistemi e l’analisi dei talenti.

Informazioni su Bentley Systems



Bentley Systems (Nasdaq: BSY) è la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture. Forniamo software innovativi per far progredire l’infrastruttura mondiale, sostenendo sia l’economia globale che l’ambiente. Le nostre soluzioni software leader del settore sono utilizzate da professionisti e organizzazioni di ogni dimensione per la progettazione, la costruzione e la gestione di strade e ponti, ferrovie e trasporti, acqua e acque reflue, opere e servizi pubblici, edifici e campus, impianti di estrazione e strutture industriali. Le nostre offerte includono applicazioni basate su MicroStation per la modellazione e la simulazione, ProjectWise per la project delivery, AssetWise per le prestazioni degli asset e della rete, la gamma di soluzioni software leader del settore per le geoscienze di Seequent e la piattaforma iTwin per i digital twin delle infrastrutture. Bentley Systems conta più di 4.500 collaboratori e genera un fatturato annuo di circa 1 miliardo di dollari in 186 Paesi.

