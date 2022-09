BellaMa: dal 12 settembre su Rai2 con Pierluigi Diaco

Al via “BellaMa’”, il primo talent di parola della tv italiana ideato e condotto da Pierluigi Diaco.

Il programma

Il programma, che mette a confronto due generazioni apparentemente molto distanti, ma unite da linguaggi e strumenti contemporanei come i social network, vede protagonisti 20 concorrenti e 30 opinionisti, equamente divisi tra Z (18-25 anni) e Boomer (55-90 anni).

Da lunedì, ogni giorno, un concorrente Z e un Boomer si sfideranno in tre manche: un quiz culturale basato su tre prove, indovinare l’identità di un personaggio famoso, un fatto storico e una parola della lingua italiana, la realizzazione di un reel di presentazione dell’ospite del giorno (un personaggio di riferimento del mondo Boomer o Z) e di un video di introduzione del tema di attualità che sarà oggetto di dibattito in studio.

Il 12 settembre, per esempio, nell’arena di “BellaMa’” si discuterà sulla domanda provocatoria: «A cosa serve la scuola?». Ogni volta, una storia personale significativa o un esperto aiuteranno la platea di “BellaMa’” a scandagliare il tema il più a fondo possibile. Il pubblico da casa potrà votare sui canali social di Rai 2 il concorrente preferito del giorno e il 4 maggio verrà eletto il vincitore della stagione. Del cast fa parte anche una band di ragazzi giovanissimi che inizieranno a suonare insieme proprio in occasione del programma: fino al 4 maggio la loro nuova vita da band verrà raccontata in una sorta di piccolo docu-reality.

Il format, ideato e prodotto interamente dalla Rai, vede coinvolti nella sua realizzazione ogni settore dell’azienda: la Direzione di genere Day Time guidata da Simona Sala, Rai Casting, RaiCom, Rai Play e il Centro di produzione. “BellaMa’” è un programma di Pierluigi Diaco, Maurizio Gianotti, Filippo Mauceri e Andrea Amato, scritto con Lucia Rossetti, con la collaborazione di Paola Rosmini, curato da Sabina Ceresani, prodotto da Monica Flores, con la supervisione di Daniele Cerioni e la regia di Salvatore Perfetto.

Questi i concorrenti che prenderanno parte al programma:

CONCORRENTI GIOVANI:

Alessio Lo Monaco, 22 anni di Albano Laziale: ha lasciato l’università per lavorare come operaio, per aiutare la famiglia. È appassionato di poesia.

Antony Di Francesco, 24 anni di Roma. Crea contenuti comici su Tik Tok e YouTube.

Armando Perrone, 24 anni di Avellino. Consulente di comunicazione digital e fondatore di start-up innovative.

Diego Pasquali, 22 anni di Latina. Direttore artistico di locali notturni.

Federica Russo, 20 anni di Asti. Studentessa di Biotecnologie a Viterbo.

Francesca Marchegiani, 23 anni di Fano. Studentessa universitaria, è diventata popolare sui social raccontando la sua esperienza con il diabete.

Maria Laura Marullo, 19 anni di Napoli. Laureanda in psicologia, cantautrice, ha un canale molto seguito su Twitch.

Matteo Terelle, 22 anni di Velletri. Autista per mense scolastiche e allenatore di hockey a rotelle per bambini.

Rosa Sorrentino, 19 di Gragnano. Neo diplomata, fotomodella, è stata Miss Principessa d’Europa.

Stella Flammini, 19 anni di Roma. Neo diplomata, è appassionata di musica.

CONCORRENTI BOOMER

· Angela Palmieri, 59 anni di Roma. Madre di un figlio di 23 anni, catechista, aiuta i sacerdoti studenti fuori sede a Roma.

· Cinzia Tabacco, 55 anni di Trieste. Life coach ed esperta di mindfullness.

· Elettra Valentini, 58 anni di Nettuno. Ha un blog di cucina, quattro figli e cinque nipoti. I figli vivono tra Spagna e Cina.

· Enzo Saturni, 64 anni di Roma. Attore di teatro, tv e cinema

· Giampiero Coletti, 63 anni di Roma. Formatore aziendale, oggi in pensione.

· Lucia Silvestri, 56 anni di Roma. Vedova, ha due figli di 26 e 24 anni, curatrice di mostre.

· Maria Serena Anderlini, 67 anni di Torino. Dottorato di ricerca all’Università della California, è esperta in arti dell’amore.

· Marisa Blasi, 72 anni di Roma. Ex hostess di terra all’aeroporto di Fiumicino.

· Nadia La Bella, 56 anni di Roma. Fashion blogger, ha un figlio di 28 anni. Il suo motto è: non è mai troppo tardi per iniziare.

· Raffaella Ruzzini, 69 anni di Roma. Vende spazi pubblicitari.