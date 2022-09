Audi Q9: nuove indiscrezioni sulla grandissima SUV

Nel corso del 2025, l’inedita Audi Q9 diventerà realtà. Stando alle indiscrezioni, la SUV di grandissime dimensioni della Casa di Ingolstadt misurerà almeno 510 centimetri in lunghezza. Inoltre, non è esclusa la variante SUV coupé Sportback.

La nuova Audi Q9 dovrebbe essere proposta solo nella configurazione Plug-In Hybrid a propulsione ibrida, con le declinazioni 55TFSIe da 380 CV e 60 TFSIe da 460 CV di potenza complessiva. Nello specifico, sarà previsto l’abbinamento tra il motore 3.0 TFSI V6 a benzina e il propulsore elettrico dedicato.

Non sono escluse le versioni in chiave sportiva della futura Audi Q9, come le SQ9 da 560 CV ed RSQ9 da 700 CV di potenza complessiva, anch’esse a propulsione ibrida Plug-In Hybrid. A livello commerciale, saranno destinate soprattutto a mercato chiave come Cina, Stati Uniti e Medio Oriente.