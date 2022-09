ATON IT è partner strategico di Infobip

(Adnkronos) – Avviata la collaborazione per offrire alle aziende la consulenza di servizi professionali nella semplificazione delle comunicazioni omnicanale ai consumatori

Roma, 15 settembre 2022. Semplificare la complessità delle comunicazioni tra aziende e consumatori, migliorare il customer journey e far crescere il proprio business, il tutto in modo veloce, sicuro e affidabile.

Questi gli obiettivi alla base della partnership strategica tra ATON IT, azienda specializzata nello sviluppo e nell’applicazione di soluzioni ICT full service e Infobip, operatore di Communications Platform as a Service (CPaaS), leader nel mondo SMS per B2C. La collaborazione consente alle aziende, attraverso la piattaforma globale di comunicazione omnicanale di Infobip, di costruire su larga scala relazioni con i clienti in tutte le fasi del customer journey.

Con questa partnership ATON IT si impegna a offrire alla clientela italiana di Infobip la propria consulenza specializzata in servizi professionali, tecnici e analitici, supportando strategicamente i clienti sugli aspetti di engagement nell’utilizzo dei diversi canali di comunicazione: SMS, email, WhatsApp, Social Media Messaging o Google Business Message. Il supporto di ATON IT ha l’obiettivo di aiutare le aziende a gestire il processo di messaggistica globale nella selezione dei messaggi e dei canali più adatti per il cliente nella sua customer experience.

“E’ una sinergia strategica che ci permette di ampliare ulteriormente l’offerta dei servizi anche ai nostri clienti, aiutandoli a settare e gestire la piattaforma di customer engagement di Infobip. Potremo inoltre supportare la clientela sui singoli canali, come ad esempio WhatsApp, e realizzare integrazioni ad hoc tra sistema legacy del cliente e la piattaforma Infobip”, ha dichiarato Fulvio Duse, COO di ATON IT.

“La digitalizzazione sta cambiando il mondo del business e i brand sono oggi sempre più definiti dalla customer experience che riescono ad offrire ai clienti. Per le aziende ogni interazione con il cliente è diventata un’opportunità ed essere in grado di comunicare, tracciare ed estrarre insight da queste interazioni, indipendentemente dal canale di comunicazione utilizzato, è una parte importante di una customer experience superiore. L’unione tra l’ampia esperienza di Aton IT e la piattaforma di comunicazione all’avanguardia di Infobip permetterà di sbloccare nuovi casi d’uso, migliorare l’efficienza e la customer experience e, in ultima analisi, aggiungere valore a tutte le aziende che decideranno di adottare un approccio omnicanale”. Aleksandar Daić, Head of Partnerships Europe di Infobip



www.atoninformatica.it



About ATON IT



Nata nel 2014 dalla pluriennale esperienza di professionisti della consulenza informatica, ATON IT è una società specializzata nello sviluppo e nell’applicazione di soluzioni ICT full service. Con sedi a Roma, Milano, Terni, Firenze e Napoli, ATON IT si avvale di esperti e consulenti altamente qualificati, ponendo costante attenzione alle attività di training. Attraverso la divisione Ricerca & Sviluppo è impegnata in progetti di ricerca sperimentale e innovazione industriale. La società è attiva in diversi settori, tra i quali Finance, Pubblica Amministrazione, Automotive. Grazie alla pluralità di competenze approfondite in ambito Digital Transformation, AI, Blockchain, Cyber Security e Business Intelligence, ATON IT offre servizi integrati, tali da supportare le scelte tecnologiche dei clienti. Fornendo soluzioni innovative e personalizzate, la società è in grado di operare in strutture complesse, di interpretare le esigenze del cliente e guidarne i processi di trasformazione strategica nell’ottica del potenziamento di competitività e business.

About Infobip



Infobip è una piattaforma globale di comunicazione cloud che consente alle aziende di creare customer experiences su larga scala e lungo tutte le fasi del customer journey. Accessibili attraverso un’unica piattaforma, le soluzioni di Omnichannel Engagement, Cloud Contact Center, Mobile Identity ed autenticazione di Infobip aiutano clienti e partner a superare la complessità delle comunicazioni con i consumatori, a far crescere il loro business e ad aumentare la fedeltà, il tutto in modo veloce, sicuro e affidabile.

Con oltre un decennio di esperienza nel settore, Infobip si è espansa fino a comprendere più di 65 uffici in sei continenti, offrendo una tecnologia costruita nativamente, con la capacità di raggiungere oltre sette miliardi di dispositivi mobili e “cose” in più di 190 paesi attraverso la connessione diretta a più di 650 operatori di telecomunicazione. Solo negli ultimi 12 mesi, oltre 5 miliardi di persone hanno utilizzato le soluzioni e i servizi Infobip. Infobip è stata fondata nel 2006 ed è guidata dai suoi co-fondatori, il CEO Silvio Kutić, Roberto Kutić e Izabel Jelenić. Infobip è presente in Italia dal 2017 con una sede a Milano e vanta clienti in diversi settori come le telco, banking, retail, ecommerce, utilities, pubblica amministrazione e strutture sanitarie.

Ufficio Stampa NewsCast



www.newscast.it

agenzia@newscast.it

+ 39 06.33252983