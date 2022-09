Assolegno, nuovo percorso formativo per futuri professionisti edilizia in legno

(Adnkronos) – “Entro il 2050, la transizione verso un’economia verde a basse emissioni di carbonio può generare, secondo la Commissione Europea, 60 milioni di nuovi posti di lavoro verdi a livello globale. La nostra filiera – che si inserisce perfettamente in un quadro di sostenibilità e di decarbonizzazione del settore edile – ha pertanto la necessità di rispondere a sfide ingegneristiche e tecnologiche sempre più alte. Per affiancare le imprese in questo percorso di crescita è nata l’idea di un nuovo percorso formativo che ha visto il coinvolgimento di due atenei: quello di Trento e quello Fiorentino. L’obiettivo è quello di riunire all’interno del Master ‘Progettazione di edifici e opere strutturali in legno’ le eccellenze accademiche dedicate al materiale legno e al suo impiego in edilizia”. E’ quanto spiega Angelo Luigi Marchetti, presidente di Assolegno di FederlegnoArredo.

Il master – il cui termine per l’invio delle domande di iscrizioni è fissato per il 19 Settembre – ha un duplice obiettivo: far conoscere ai professionisti le peculiarità del materiale legno e valorizzare le stesse in un’ottica ingegneristica e di sostenibilità dell’abitare. Non a caso ha già riscosso l’interesse delle più importanti industrie di settore che si sono rese disponibili a ospitare gli studenti per le 300 ore di tirocinio previste dal piano formativo.

“Attivare questo master significa far incontrare industria, formazione e ricerca affinché siano sempre più vicine e conquistabili le quote di mercato del Centro Europa, che corrispondono al 30% del costruito. In questo quadro -conclude Angelo Marchetti- sarà indispensabile duplicare la forza lavoro con la convinzione che il capitale umano dei futuri manager sarà fondamentale per costruire un’edilizia di qualità, sicura e sostenibile da un punto di vista sia ambientale che sociale. Il master va proprio in questa direzione”. Per approfondimenti e per partecipare alla prima edizione del Master ‘Progettazione di edifici e opere di ingegneria in legno’, è attivo il portale web: masterlegnostrutturale.com.