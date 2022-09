“Ascolta il tuo cuore”, una grande campagna di prevenzione firmata Danacol con protagonista Elio. On Air domani 8 settembre

(Adnkronos) – Ideata e realizzata dall’agenzia creativa VMLY&R e pianificata da Mindshare su tv, radio, web e canali social, “Ascolta il tuo cuore” è la nuova grande campagna di prevenzione firmata Danacol, con protagonista Elio, che invita a controllare il colesterolo sulle note dei Roxette.

Dà il via alla campagna l’iniziativa “Il Mese del Cuore”, alla sua 6ª edizione, con check up gratuiti a Milano e Roma, in collaborazione con i medici del Policlinico Gemelli.

Le immagini possono essere scaricate a questo link qui



Il link allo spot su YouTube qui



Milano 7 settembre 2022 – Al via la nuova campagna di comunicazione di Danacol che pone l’attenzione dei consumatori sull’importanza della prevenzione e in particolare quella rivolta a controllare il colesterolo.

Ancora oggi, infatti, nel nostro paese le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte, e il colesterolo è uno dei fattori di rischio più pericolosi poiché non dà sintomi. Dalla pandemia i controlli si sono ridotti in maniera drastica.

LA CAMPAGNA La campagna, ideata e realizzata dall’agenzia creativa VMLY&R, è caratterizzata dal claim “Ascolta il tuo cuore” cantato da Elio, protagonista dello spot. La voce di Elio si impone al ritmo calzante della musica che prende spunto dal brano “Listen to your heart” dei Roxette e la trasforma con ironia, lanciando un importante messaggio: ascoltare il proprio cuore e controllare il colesterolo.

Elio sarà un grande protagonista di tutti i contenuti e darà voce al messaggio della campagna e, grazie al suo innato umorismo, la caratterizzerà con il suo timbro unico.

“Vogliamo sensibilizzare tutti sull’importanza di controllare il colesterolo – dichiara Jordi Guitart Clermont, Direttore Marketing Danone Italia e Grecia – spiegando alle persone che devono ascoltare il proprio cuore. Per questo abbiamo voluto investire su una grande campagna, il cui messaggio è:” Danacol e il Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo” e lo facciamo concretamente attraverso check up gratuiti prima a Milano e poi a Roma. E per arrivare a più persone possibili abbiamo pensato ad Elio, un personaggio amatissimo che sa parlare al cuore delle persone. Continueremo poi, come Danacol, con delle misurazioni gratuite in farmacia su tutto il territorio nazionale”.

La campagna sarà on air dall’8 di settembre con un video musicale che sarà trasmesso online, sui canali social del brand, e uno spot tv sui principali network televisivi. In particolare, sarà in TV dall’8 settembre, per 6 settimane, fino al 30 ottobre con i formati: 60’’- 30’’- 15’’’ e in radio 3 settimane dall’11 settembre. La TV e la radio vedranno anche i formati speciali 45’’ Infactory e Flash news di RAI. La campagna digital si svilupperà sempre dall’8 settembre su YouTube, rai play, Facebook e Instagram. La pianificazione media è stata curata da Mindshare.

IL MESE DEL CUORE E LE TAPPE DI ROMA E MILANO

L’iniziativa il Mese del Cuore, in collaborazione con il Policlinico Gemelli, ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui principali fattori di rischio per la salute cardiovascolare, dal 16 settembre al 15 ottobre 2022 verranno offerti check up gratuiti prima a Milano e poi a Roma sui 7 fattori di rischio effettuati da un team di medici coordinato dal professor Francesco Landi, Direttore UOC Medicina Interna Geriatrica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Docente di Medicina Interna e Geriatria all’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma. Per prenotarsi andare su www.danacol.it/ascolta-il-tuo-cuore



ATTIVAZIONE DELLE FARMACIE

Danacol inoltre continuerà la sua azione di prevenzione cardiovascolare con misurazioni del colesterolo gratuite nelle farmacie aderenti su tutto il territorio italiano.

LA CAMPAGNA IN SINTESI

Azienda: Danone / Danacol

Settore: Food & Beverage

Titolo campagna: Ascolta il tuo cuore

Mezzi: tv, carta stampata e online, social, radio

Agenzia Creativa: VMLY&R

Centro Media: Mindshare

Agenzia PR: BCW

