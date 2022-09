Arenare (Leonardo International Investigation): “Infedeltà aziendale, attivarsi subito per scovare soci o dipendenti sleali”

(Adnkronos) –

Il professionista analizza i documenti societari e monitora incontri e movimenti dei sospettati per raccogliere prove



Roma, 21 settembre 2022. Un calo del fatturato o la perdita, magari ravvicinata, di alcuni clienti possono essere sintomo di qualcosa che non funziona all’interno di una società. Sono segnali d’allarme da non tralasciare, perché – vista anche la precarietà dei mercati nell’attuale situazione, qualsiasi passo falso può portare a conseguenze molto pesanti. “Questo tipo di situazioni può essere il preludio all’uscita di un socio, che si prepara a intraprendere un nuovo percorso mettendosi in proprio o passando a lavorare per la concorrenza e punta a portare con sé parte dei clienti” spiega la Dott.ssa Liliana Arenare, titolare di Leonardo International Investigation, agenzia di investigazione con ampia esperienza nel settore, sottolineando il duplice danno provocato all’azienda: “Sia per la perdita dei clienti sia per le informazioni sensibili e importanti per lo sviluppo futuro della società stessa che il socio uscente porta con sé”.

E allo stesso modo è importante fare attenzione al comportamento dei dipendenti amministrativi, che potrebbero utilizzare i propri rapporti diretti e privilegiati con fornitori e tecnici per ottenere vantaggi personali all’esterno dell’azienda o per favorire un diretto concorrente, magari in cambio di un compenso economico. Da qui “il consiglio di rivolgersi subito ad un investigatore specializzato, capace di far luce sulla situazione sia effettuando uno screening approfondito sui documenti dell’azienda, sia monitorando anche fisicamente le persone, per controllarne i movimenti e gli incontri” aggiunge la Dott.ssa Arenare, che sottolinea poi come in base alla sua esperienza “nell’80% dei casi questo tipo di sospetti si riveli fondato”. A quel punto si procede con il licenziamento per giusta causa e con la richiesta di risarcimento per i danni subiti dall’azienda, per esempio per la diffusione all’esterno di informazioni sui progetti futuri, azione per la quale si configura il reato di spionaggio. Ed è allora che essersi rivolti ad un investigatore professionista diventa determinante, poiché “tutte le prove raccolte da quest’ultimo possono essere utilizzate in tribunale e il professionista può essere chiamato a testimoniare” aggiunge la titolare della Leonardo International Investigation, che si avvale solo di personale segnalato alla Prefettura e Questura. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.leonardointernationalinvestigation.it



