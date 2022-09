E’disponibile da ieri, venerdì 2 settembre, “Andare oltre”, il nuovo singolo di Niccolò Fabi.

A distanza di 3 anni da “Tradizione e Tradimento”, Niccolò Fabi non smette di raccontarsi e sperimentare e, invertendo la rotta, cambia nuovamente strada coinvolgendo un’orchestra sinfonica di 35 elementi per il suo nuovo brano “Andare oltre“.

Una commovente canzone d’amore che segna musicalmente il primo incontro ufficiale tra il cantautore romano e il Maestro Enrico Melozzi, con la sua Orchestra Notturna Clandestina.

Un’immersione di 5 minuti nel racconto delle complesse dinamiche che si celano nel mettersi in gioco e ricominciare dopo una separazione.

Niccolò Fabi, con i suoi testi riesce ad emozionare e a offrire sempre interessanti spunti di riflessione, grazie alla consolidata capacità di raccontare il suo tempo e le esperienze di vita più disparate, compreso il cantare dell’amore anche nelle sue fasi più dolorose, raccontate con delicatezza e profondità. La cover del brano è un’illustrazione di Shirin Amini.

Sempre da oggi è online anche il video di accompagnamento della canzone,realizzato da Valentina Pozzi.

“Andare oltre”, pubblicata da BMG, accompagna il pubblico all’inizio di un nuovo viaggio musicale di Niccolò che troverà la sua massima espressione durante l’evento del 2 ottobre all’Arena di Verona, occasione unica per festeggiare i suoi 25 anni di parole e musica.

Poi ricominciare da capo ad uscire la sera

a comprarsi i vestiti

ai rituali dei corteggiamenti

agli inviti a cena nei ristoranti

la paura di restare a casa

ma volere è piacere

a mascherare il dolore

e poi aprirsi di notte in un letto

entrare in un corpo diverso

un sonno leggero

con un estraneo al tuo fianco

e quel pensiero dopo il risveglio

che ti accompagna mentre scendi le scale

sarà una stella cadente o una storia per sempre

Tu mi perdonerai mai?

sì che mi perdonerai

tu mi perdonerai mai?

sì che mi perdonerai

E poi raccontarsi di nuovo

le vacanze di infanzia

gli amori passati, i film preferiti

e i traumi subiti

ma la vita è ormai lunga

come le sue complicazioni

le strutture mentali, i doveri e le cicatrici

permettere a un altro di occupare il nostro spazio

e di guardarlo da dentro

dentro i confronti e le sostituzioni

un altro che vive con i nostri fantasmi

e che ci spinge verso il futuro

sfida il nostro equilibrio e ci toglie il respiro

Tu mi perdonerai mai?

sì che mi perdonerai

e io mi perdonerò mai?

sì che mi perdonerò

E intanto sono già al di là del ponte

la mia condanna lo sai è andare oltre

andare oltre

andare oltre

andare oltre

andare oltre