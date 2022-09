Alpine A110R: allo studio la versione più sportiva?

All’imminente Salone di Parigi 2022, in programma il prossimo mese di ottobre, potrebbe essere svelata la nuova Alpine A110R. Stando alle indiscrezioni, la versione più sportiva della coupé prodotta dalla Casa di Dieppe dovrebbe essere equipaggiata con il motore a benzina 1.8 TCe da 320 CV o 330 CV di potenza.

Inoltre, sarebbe allo studio anche il propulsore di pari alimentazione 2.0 TCe da 350 CV di potenza, ma potrebbe essere destinato alla futura Alpine A110 RS in serie limitata. Tuttavia, non è escluso che la sigla A110R possa essere utilizzato per la variante roadster, più volte ipotizzata in passato.

Oltre alla nuova Alpine A110R, la gamma della rediviva coupé francese dovrebbe essere ampliata alla declinazione A110X con l’assetto rialzato in perfetto stile SUV coupé, nonché alla configurazione A110E a propulsione elettrica, entrambe come versioni di serie delle concept car A110 SportsX ed A110 E-ternité.