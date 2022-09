Alira Health espande le proprie capacità nell’America settentrionale con l’acquisizione di Artisan Healthcare Consulting

Amplia i solidi servizi di consulenza globali

FRAMINGHAM, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Alira Health, azienda globale di consulenza sanitaria, ricerca clinica e tecnologia incentrata sul paziente, ha annunciato l’acquisizione di Artisan Healthcare Consulting, una società di consulenza statunitense che fornisce informazioni strategiche alle aziende del settore sanitario. Artisan serve 12 delle 15 principali aziende farmaceutiche negli Stati Uniti, supporta l’alta dirigenza delle realtà biotecnologiche leader e vanta un’approfondita esperienza in oltre 30 aree terapeutiche.

L’acquisizione di Artisan rafforza e amplia le pratiche di accesso al mercato e consulenza manageriale di Alira Health nell’America settentrionale e nel resto del mondo. I clienti di Alira Health e di Artisan Healthcare Consulting ora possono accedere all’intera gamma di offerte di consulenza di entrambe le imprese. I clienti di Alira Health possono sfruttare l’approfondita esperienza di Artisan nella strategia e nell’analisi dei marchi, nella differenziazione dei nuovi prodotti, nell’accesso al mercato statunitense, nelle strategie di lancio sul mercato e nella gestione del ciclo di vita dei prodotti. I clienti di Artisan Healthcare Consulting trarranno vantaggio dalle attività in ambito clinico, delle prove del mondo reale e delle offerte tecnologiche incentrate sul paziente di Alira Health, tra cui studi clinici decentralizzati (DCT), programmi di supporto dei pazienti (PSP) e terapie digitali (DTx).

“Artisan Healthcare Consulting è famosa per l’eccellenza delle analisi strategiche e quantitative fornite, che aiutano i dirigenti sanitari ad agire in modo decisivo in ogni fase dell’attività”, è stato il commento di Jean-Francois Ricci, Chief Access Officer presso Alira Health. “L’alta dirigenza di Artisan Healthcare Consulting, a cui porgiamo il benvenuto nel team di Alira Health, vanta decenni di esperienza in qualità di partner storici dei manager del settore sanitario”.

“Siamo lieti di entrare a far parte di un’azienda con un insieme di competenze così ampio e complementare”, ha dichiarato Bob Delise, CEO e fondatore di Artisan Healthcare Consulting. “È un piacere lavorare con i nostri nuovi colleghi e ora possiamo accedere a un team internazionale di strateghi ed esperti che possono accompagnare i nostri clienti verso il successo. Adottiamo la missione di Alira Health, che punta a umanizzare l’assistenza sanitaria, e siamo fiduciosi di poter offrire nuove capacità a tutti i clienti”.

Bob Delise, Brad Ship e Greg Wolfe, partner di Artisan Healthcare Consulting, entreranno a far parte del team direttivo di consulenza globale di Alira Health e continueranno inoltre a collaborare con i loro clienti storici.

Informazioni su Artisan Healthcare Consulting, Inc.

Artisan Healthcare Consulting Inc. è stata fondata nel 2009 sul principio che la differenza tra una buona società di consulenza e una straordinaria sta nell’eccellenza del servizio clienti. Artisan opera nel settore biofarmaceutico offrendo consulenza strategica e analitica a una vasta gamma di aziende di prodotti sanitari, per aiutare i clienti a promuovere le terapie emergenti nelle fasi dello sviluppo clinico e a garantirne il successo, sia nella fase di lancio che durante l’intero ciclo di vita dei prodotti.

La sede di Artisan Healthcare Consulting si trova a Waltham, Massachusetts.

Informazioni su Alira Health

Alira Health è un’azienda globale di consulenza sanitaria, ricerca clinica e tecnologia incentrata sul paziente, la cui missione consiste nell’umanizzare l’assistenza sanitaria. Lavoriamo con aziende sanitarie e delle scienze della vita che cercano supporto per tutto il ciclo di vita delle loro soluzioni. Dallo sviluppo all’assistenza medica, completiamo l’esperienza dei nostri clienti con uno spettro completo di servizi – soluzioni per la ricerca e lo sviluppo clinico, consulenza orientata alla tecnologia e prove del mondo reale.

Il nostro team integrato e multidisciplinare di oltre 600 scienziati, specialisti in strategia, economisti, medici ed esperti in biostatistica, collabora dalle sedi dell’azienda nell’America settentrionale, in Europa e in Asia offrendo consulenza all’80% delle aziende del settore medico-tecnico e al 50% di quelle del settore farmaceutico che costituiscono la fascia superiore (50%) dei rispettivi mercati.

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://alirahealth.com/. Seguire Alira Health su Twitter (@AliraHealth): https://twitter.com/alirahealth e su LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/alira-health/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Aziende

Susan Irving



Vicepresidente marketing globale



Susan.irving@alirahealth.com

Media

David Schull



Presidente di Russo Partners LLC



David.schull@russopartnersllc.com

Olipriya Das



Responsabile account senior presso Russo Partners LLC



Olipriya.das@russopartnersllc.com