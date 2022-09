Alcotec protagonista al Retrofit Tech Qatar Summit

(Adnkronos) – La società romana non poteva mancare l’appuntamento sulla sostenibilità in Qatar. Due giorni fitti di appuntamenti ed impegni per l’AD Stefano Di Giacomo e il suo team.

Roma, 9 settembre 2022 – Il Retrofit Tech Qatar Summit si svolgerà il 12 e il 13 settembre 2022 a Doha, porterà nella città le migliori aziende del mondo nel campo dell’efficienza energetica, del retrofitting e dell’innovazione. Un appuntamento importante per il paese del Golfo, che ha definito l’incremento della sostenibilità uno tra i principali impegni della Qatar National Vision 2030, il piano strategico nazionale per garantire una rapida crescita economica, sociale e ambientale.

Presupposti in linea con la vision di Alcotec, che da sempre pone alla base di ogni progetto l’obiettivo di costruire in un modo sempre migliore rispetto a ieri, guardando ai migliori valori del vivere civile: l’etica, la sostenibilità, la coerenza con l’ambiente, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la valorizzazione delle risorse, anche umane, la bellezza, l’inclusione.

Grazie all’impegno del proprio settore Innovation & Development, e a testimonianza del binomio vincente Alcotec-sostenibilità energetica, tema particolarmente sentito in questi giorni, è il riconoscimento da parte del Board del Summit di Silver Sponsor dell’evento, al pari di altre due aziende di carattere mondiale.

L’appuntamento in Qatar non sarà solo un momento di apprendimento unidirezionale dello stato dell’arte e dei progressi mondiali nel campo dell’efficienza energetica, ma darà ad Alcotec, tra gli speaker della due giorni, la chance di illustrare la propria visione teorica ed applicata.

Tra gli esempi di applicazione del proprio bagaglio di conoscenze saranno presentati sia progetti realizzati sia progetti “concept”, tra i quali Sunflower, dream building multifunzionale. Con questa opera Alcotec ha voluto mostrare la trasferibilità del concetto di natura all’interno di un edificio NZEB (Nearly Zero Energy Building), ad alte prestazioni energetiche grazie alle caratteristiche costruttive, tipologiche ed impiantistiche, finalizzate al risparmio energetico ed alla riduzione di emissione di CO2.

“Guardiamo al futuro in un’ottica di miglioramento continuo, con la consapevolezza che per raggiungere dei grandi traguardi gli asset fondamentali siano il rispetto per le persone, per le risorse naturali e l’ambiente. – Spiega l’Ing. Stefano Di Giacomo – Al Retrofit Tech Qatar Summit portiamo con orgoglio il know how e la tecnologia made in Italy, per guardare al futuro con fiducia, imparando a cogliere in modo proattivo ed efficiente la opportunità che si presentano. Per questo, crediamo sia importante una formazione continua di tutto il team, per svilupparne al meglio le competenze e garantire una crescita professionale e personale. Solo così si può creare un’innovazione concreta, che possa generare benessere e progresso per tutta la società”.

Alcotec SpA è una società di ingegneria, fondata a Roma nel 2000 per gestire e sviluppare il processo di costruzione civile, industriale e di infrastrutture, dallo studio di fattibilità iniziale alla regia della costruzione “chiavi in mano”. L’azienda può contare su oltre 150 risorse interne qualificate.

Dal 2017 Alcotec è stabilmente nella classifica delle principali società di ingegneria italiane ed europee stilata dalla società Guamari ed è leader nel settore della Safety, mettendo sempre la sicurezza al primo posto.

