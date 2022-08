Zanzare, oggi la Giornata mondiale degli “animali più pericolosi del pianeta”

(Adnkronos) – Le zanzare “sono gli animali più pericolosi della terra in quanto possono trasmettere malattie come: malaria, dengue, filariosi, chikungunya, zika, febbre gialla. Le malattie trasmesse dal vettore zanzara mettono a rischio la vita di miliardi di persone”. Lo ricorda l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in occasione oggi della Giornata mondiale delle zanzare. Il 20 agosto 1897 Sir Donald Ross, premio Nobel per la Medicina nel 1902, scoprì che il pizzico delle zanzare femmine della specie Anopheles può far contrarre all’uomo la malaria, da questa importante scoperta il 20 agosto è dedicato alla Giornata mondiale delle zanzare.

“Ogni anno oltre 600mila persone muoiono di malaria trasmessa dalle zanzare”, rimarca l’Oms, nel 2020 sono stati stimati 241mln di casi di malaria in tutto il mondo.

La Giornata mondiale delle zanzare è nata per sensibilizzare sulle cause delle malattie trasmesse dall’insetto e per la prevenzione delle stesse patologie. Le zanzare Aedes, Anopheles e Culex agiscono come vettori e portano alla diffusione delle malattie.