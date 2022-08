Velocissimo: all’IFA 2022Jackery presenterà un nuovo prodotto di punta

(Adnkronos) – FREMONT, Calif., 15 agosto 2022 /PRNewswire/- – Nel mese di agosto Jackery, fornitore leader di soluzioni tecnologiche per l’energia solare, ha presentato a Berlino, in occasione dell’IFA 2022, un nuovo prodotto di punta. Sotto il segno di ‘JACKERY SOLAR WAY. VELOCISSIMO’, Jackery consente ai camper di trascorrere lunghe ore all’aperto senza compromessi, supportando una gamma di esigenze di alimentazione, dai generatori ai caricabatterie e alle apparecchiature di cottura. Il nuovo generatore solare 1000 Pro conferma l’impegno del marchio nei confronti dell’innovazione tecnologica e del design e rappresenterà il prodotto di punta per il futuro.

Jackery festeggerà il lancio del nuovo prodotto di punta dalle 15 alle 16 del 31 agosto al Padiglione 3.2 stand 111. Per gli altri partecipanti all’IFA, tra il 2 e il 6 settembre presso lo stand della Jackery sarà possibile per esplorare soluzioni per lunghe ore all’aperto con prodotti di tutta la gamma. Essendo uno dei mercati tecnologici più significativi al mondo, l’IFA è un luogo di incontro per i principali rivenditori, acquirenti ed esperti del settore e dei media. Per Jackery, l’evento rappresenterà l’opportunità di sviluppare ulteriormente il marchio come leader globale del settore e di entrare in contatto con potenziali partner.

Il generatore solare Jackery è una soluzione solare che combina una Powerstation portatile Explorer con pannelli solari SolarSaga. Il nuovissimo generatore solare 1000 Pro di Jackery presenta una gamma di aggiornamenti del popolare generatore solare Jackery 1000. L’edizione Pro consente agli utenti di godere di energia verde illimitata ovunque vadano, offrendo la più veloce ricarica solare e a parete. Ulteriori dettagli sul prodotto, tra cui velocità di ricarica, dimensioni e funzionalità extra, saranno resi noti ufficialmente il 31 agosto.

Per ulteriori informazioni sull’IFA 2022, visitare jackery.com.

Informazioni su Jackery

Jackery, il principale fornitore al mondo di soluzioni innovative per l’energia portatile e l’energia verde per la vita all’aperto, fondata in California nel 2012, è un marchio globale di generatori solari, riconosciuto da oltre 100 media e organizzazioni autorizzate in tutto il mondo. Dal 2018 Jackery, la cui presenza spazia dagli Stati Uniti all’Europa, passando per Giappone e Cina, ha venduto oltre 2 milioni di unità in tutto il mondo.

Pioniere nella progettazione e nella produzione di generatori solari, Jackery offre una gamma di generatori verdi portatili e versatili che soddisfano tutte le esigenze di chi vive all’aperto, dalla ricarica di un cellulare o laptop sino all’alimentazione di grandi dispositivi, come apparecchiature per la cottura elettrica, riscaldatori e luci. I suoi prodotti figurano costantemente tra i Best Seller su Amazon e dal 2020 sono inserite tra i raccomandati di Amazon, gli Amazon Choice.

Ad oggi Jackery ha ricevuto 21 prestigiosi premi internazionali, tra cui il Red Dot Design Award, l0iF Design Award, l0A’ Design Award and Competition e il CES Innovation Award. Il New York Times, il CNET, Digital Trends, Forbes, Tom’s Guide e altre pubblicazioni li hanno classificati tra i migliori generatori solari sul mercato.

