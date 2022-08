Vaiolo scimmie, Oms: oltre 35mila casi, +20% in ultima settimana

(Adnkronos) – Sono oltre 35mila i casi di vaiolo delle scimmie riportati all’Organizzazione mondiale della sanità da 92 Paesi, con 12 decessi. Circa 7.500 sono stati registrati la scorsa settimana, il 20% in più delle settimana precedente, che a sua volta aveva segnato un +20%. Questo il bollettino aggiornato, diffuso dal direttore generale dell’Oms, Tedros Ghebreyesus, nel corso della consueta conferenza stampa da Ginevra.

Quasi tutti i casi, fa il punto Tedros, “sono stati segnalati in Europa e nelle Americhe e fra uomini che fanno sesso con uomini, evidenziando l’importanza per tutti i Paesi di mettere a punto e diffondere servizi e informazioni mirate a queste comunità, in grado di proteggerne la salute, i diritti umani e la dignità”.