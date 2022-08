Usa, la tentazione di Trump: “Ho vinto due volte, potrei rifarlo”

(Adnkronos) – “Ho corso due volte e ho vinto due volte e ho fatto molto meglio la seconda volta rispetto alla prima. E ora potremmo farlo ancora”. Donald Trump guarda al 2024 e torna a suggerire la sua possibile candidatura alle elezioni presidenziali. L’ipotesi arriva dal palco della conferenza conservatrice del CPAC, dove l’ex presidente Usa ha ampiamente criticato Joe Biden per le sue politiche, soprattutto economiche con cui gli Stati Uniti rischiano di passare da una recessione a una depressione. “Potresti prendere i cinque peggiori presidenti della storia americana e metterli insieme e non avrebbero fatto il danno che Joe Biden ha fatto al nostro paese in due anni”, ha detto. Attacchi anche contro la presidente della Camera Nancy Pelosi per il viaggio a Taiwan: “Lei è una donna che porta il caos”.

“Il ritorno dell’America inizia a novembre e continuerà nel 2024. Continueremo a combattere e riprenderci il Paese”, ha affermato Trump, che poi ha lanciato anche una nuova idea, abolire il Dipartimento dell’Istruzione.