Ucraina, Johnson a sorpresa a Kiev: “Sarà vittoria”

(Adnkronos) – Il primo ministro britannico, Boris Johnson, si è recato a sorpresa a Kiev in occasione del giorno dell’Indipendenza. Lo stesso Johnson ha confermato su Twitter di essere a Kiev perché “quello che succede in Ucraina importa a per tutti noi”. Johnson, che ha pubblicato una foto che lo ritrae con il presidente Zelensky, ha assicurato che “il Regno Unito continuerà ad essere al fianco dei nostri amici ucraini”, dicendosi convinto che “l’Ucraina vincerà questa guerra”.