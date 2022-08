Ucraina, Germania: Russia potrebbe aprire secondo teatro di guerra

(Adnkronos) – La Russia ”potrebbe aprire un secondo teatro di guerra”, la sua potenza militare non andrebbe sottovalutata dall’Occidente. Perché Mosca sarebbe ”davvero molto in grado” di espandere il conflitto. L’allarme arriva dalla Germania dove il generale Eberhard Zorn, l’ispettore generale della Bundeswehr, ha detto che anche se “la maggior parte delle forze di terra russe potrebbero essere bloccate in Ucraina al momento”, l’Occidente dovrebbe evitare di ”sottovalutare il potenziale delle forze di terra russe di aprire un secondo teatro di guerra”. Zorn ha anche ricordato la potenza dell’aeronautica militare e della marina russa.

“La maggior parte della marina russa non è stata ancora schierata nella guerra contro l’Ucraina e anche l’aviazione russa ha ancora un potenziale significativo, il che rappresenta una minaccia anche per la Nato”, ha affermato.