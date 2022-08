Tutti pazzi per il Ferragosto in Puglia! Un ferragosto extra lusso per i vip che festeggeranno giornate indimenticabili tra mare e ulivi.

Crudi di pesce, caviale e pinacolada per il dinner pied en l’eau allestito per il 14 agosto da Andrea Sabato, general Manager del Gruppo Talea, a La peschiera di Monopoli, in località Capitolo.

Alex Del Piero con Andrea Sabato, General Manager del Gruppo Talea

Location che ha ospitato Alex Del Piero, Lana del Rey e tanti altri ancora. Sempre qui, Monica Setta ha festeggiato il suo compleanno lo scorso 5 agosto con un party molto chic e curato in ogni dettaglio.

La conduttrice terrà un altro super party in Valle d’Itria nel giorno di Santa Monica e presenterà il libro di Iva Zanicchi nella suggestiva Tenuta del Lauro di Tania Missoni.

Altra serata glamour, con un’atmosfera da mille e una notte e vini eccellenti, sempre a La Peschiera. Festa pugliese, invece, presso Il Melograno (altra struttura del Gruppo Talea, ndr) la sera del 15 agosto, nell’agro di Monopoli.

Qui ha soggiornato Tommaso Paradiso ma anche tanti altri vip come Claudio Santamaria & Francesca Barra, Ultimo.

Elodie e Diletta Leotta (foto instagram)

Monopoli sempre protagonista con eventi importanti. Tra questi il compleanno del fotografo Giampaolo Sgura, che ha festeggiato in una masseria a Monopoli con Elodie, Diletta Leotta e Anna Dello Russo.

Damiano, frontman dei Maneskin, in vacanza a Monopoli

Sempre nelle campagne di Monopoli, tra contrada Antonelli e Gorgofreddo, si sta godendo un po’ di meritato relax Damiano, frontman dei Maneskin, insieme alla sua compagna. Numerosi i selfie dei suoi fans, che lo hanno incontrato anche in un supermercato di Castellana Grotte.

A pochi chilometri da Monopoli c’è Torre Maizza, masseria super chic di Fasano, dove hanno soggiornato in passato Chiara Ferragni e Fedez. La serata del 14 è blindatissima.

Il top manager Franco Girasoli ha selezionato un menù ricercatissimo e raffinatissimo, con bombette di carne, crudo mare e panzerotti sotto le stelle. Il tutto accompagnato da bollicine firmate come lo Chardonnay Planeta 2020, Furia di Tormaresca rose 2020 e Brunello di Montalcino di Neri 2017.