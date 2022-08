Tribale di Elodie è il brano più trasmesso della settimana

“Tribale”, il singolo di Elodie certificato già oro, raggiunge la vetta della classifica airplay italiana e diventa il brano più trasmesso dalle radio in questa settimana.

“Tribale” è l’estate targata Elodie, prodotta da ITACA e scritta da Federica Abbate e Jacopo Ettorre con la stessa Elodie. Il videoclip è stato diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco.tv in collaborazione con Anemone Film.

Elodie protagonista in radio

È il settimo singolo consecutivo dell’artista a raggiungere il #1 posto in radio, seguendo il successo delle precedenti “Bagno a mezzanotte” (doppio disco di platino), “Vertigine” (disco di platino), “Guaranà” (doppio disco di platino), “Andromeda” (disco di platino), “Margarita” (triplo disco di platino) e la collaborazione in “Pensare male” dei The Kolors (disco di platino).