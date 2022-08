Treviso, 17enne in bici travolto e ucciso da auto

(Adnkronos) – Un ragazzo di 17 anni di Castelfranco Veneto è stato investito da un’auto mentre percorreva in bicicletta via Lovara, a Campigo, nel trevigiano, la notte scorsa intorno alle 00.30. L’uomo alla guida dell’auto si è fermato a prestare soccorso ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia stradale di Treviso.