Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata a 3 km da Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, alle 20.12 a una profondità di 9 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma. Al momento nella zona interessata dalla scossa in provincia di Reggio Emilia non si registrano danni a persone o cose.