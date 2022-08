Terracina, morto 11enne investito sulle strisce pedonali

(Adnkronos) – Un bambino di 11 anni è stato investito ieri sera sulle strisce pedonali a Terracina, cittadina di mare in provincia di Latina, ed è morto in mattinata. L’incidente è avvenuto verso le 23 di ieri nella parte sud della città, in via Appia al chilometro 103. Il bambino stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con la mamma e la zia quando una Volkswagen Polo di colore grigio guidata da un diciottenne lo ha investito.

La vittima è stata portata subito all’ospedale Fiorini di Terracina ma, con l’aggravarsi della situazione, è stato trasportato nel corso della notte all’ospedale Bambino Gesù di Roma dove questa mattina è stata dichiarata la morte celebrale del piccolo. Il guidatore è stato sottoposto all’alcol test e al ‘drug test’: al primo è risultato negativo, ora si sta attendendo il responso del secondo. Sono in corso tutti i vari accertamenti della Polizia Locale.