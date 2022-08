Taiwan annuncia avvio negoziati per accordo commerciale con Usa

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti e Taiwan hanno annunciato che inizieranno ufficialmente i negoziati per un accordo commerciale. Entrambe le parti hanno concordato un’ampia serie di obiettivi tesi ad “approfondire le nostre relazioni commerciali e investimenti, far avanzare le reciproche priorità commerciali sulla base dei valori condivisi e promuovere innovazione ed una crescita economica inclusiva per i nostri lavoratori e aziende”, ha dichiarato la vice rappresentante per il commercio Usa, Sarah Bianchi.

L’ufficio per i negoziati commerciali di Taiwan ha reso noto che i negoziati sono tesi ad attrarre più investimenti Usa ed esteri ed aprire la strada all’ingresso di Taiwan in organizzazioni commerciali internazionali come il Cptpp, guidata dal Giappone. Nei negoziati non saranno discussi i dazi, hanno aggiunto da Taipei.

Si prevede che i negoziati inizieranno all’inizio del prossimo autunno, hanno reso noto i rappresentanti commerciali di Washington e Taipei che avevano annunciato l’iniziativa comune per il commercio del 21esimo secolo lo scorso giugno.

L’annuncio dell’avvio formale dei negoziati arriva dopo che la recente visita nell’isola della Speaker Nancy Pelosi ha provocato l’ira di Pechino che ha avviato per rappresaglia un’esercitazione militare di giorni intorno a Taiwan, considerata dalla Cina una provincia ribelle.