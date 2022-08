SONIC PARK MATERA: 35.000 spettatori per la prima edizione!

Sonic Park Matera è stato soprattutto divertimento e buona musica, ma gli elementi su cui si costruisce il progetto sono la cultura dell’accoglienza e dell’innovazione.

L’area food&beverage è stata organizzate e gestita in collaborazione con l’Associazione di Produttori Lucani Primosole, ha funzionato con costanza e efficienza il sistema di navette da e per il centro della città, gli artisti e lo staff del festival hanno viaggiato su automezzi elettrici in collaborazione con Ultramotor.

Ma soprattutto il festival ha ridotto di quasi due tonnellate complessive l’utilizzo della plastica monouso grazie all’utilizzo del bicchiere riciclabile e la somministrazione gratuita dell’acqua.

La valorizzazione del territorio passa anche attraverso la collaborazione con il Museo Nazionale di Matera e il Museo Salvador Dalì dove il pubblico di Sonic Park può accedere a condizioni vantaggiose nell’ambito di un comune obiettivo.

La Cava del Sole “David Sassoli”, al centro di Matera patrimonio Unesco dell’Umanità, con la prima edizione di Sonic Park si è rivelata scenario ideale per concerti unici: il viaggio indimenticabile nel ritmo e nella fantasia di Caparezza; le performance di Achille Lauro accompagnato dall’orchestra materana di 52 elementi; l’energia inesauribile di Piero Pelù e Ghigo Renzulli che con i Litfiba sono eterni ragazzi e fanno saltare per tutto il concerto una platea entusiasta; Marracash reduce dalla vittoria del Premio Tenco per il miglior disco dell’anno; Elisa – unico concerto in questa edizione con posti seduti – ha portato a Matera una tappa del suo concerto a basso impatto ambientale per accendere, insieme ai cori del numerosissimo pubblico, l’attenzione sui drammatici cambiamenti climatici che è necessario affrontare con il coraggio del cambiamento. E poi il rock talentuoso di Manuel Agnelli nel suo nuovo concerto solista e la soddisfazione di chiudere la prima edizione con i due indimenticabili sold out di Pinguini Tattici Nucleari e Blanco.