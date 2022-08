Somalia, almeno 30 morti in attacco hotel a Mogadiscio

(Adnkronos) – E’ di 30 morti l’ultimo bilancio ufficiale delle autorità somale dell’assalto di venerdì all’hotel Hayat di Mogadiscio. L’attacco è stato messo a segno dai terroristi del gruppo Al Shabaab, legato ad Al Qaeda, che invece parla di 40 morti e 70 feriti. Il governo somalo non ha ancora pubblicato un rapporto finale con il numero totale delle vittime. L’assalto non ha precedenti negli ultimi mesi e sarebbe il primo della sua portata lanciato da Al Shabaab nella capitale da quando il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud è entrato in carica all’inizio di giugno.