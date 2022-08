Serie A: sei squadre al vertice dopo tre giornate. Milan, Atalanta, Torino, Lazio, Roma e Napoli condividono momentaneamente la leadership del torneo a quota sette punti.

Nessuna squadra a punteggio pieno, soltanto due quelle ancora senza fare punti: Monza e Cremonese.

Questo è quanto emerge dopo gli ultimi incontri di questa terza giornata capace di regalare emozioni.

E’ ancora presto per delineare un quadro di questo torneo, ma le sei formazioni in cima alla classifica lasciano pensare che sarà un campionato interessante da vedere nelle prossime giornate. Senza tralasciare che Inter, Fiorentina e Juventus sono a ridosso dal primo posto a distanza di pochi punti.

La quarta giornata del campionato di serie A

Grande interesse per quella che sarà la prossima giornata. Sfida al vertice tra Atalanta e Torino che si affronteranno in una sfida ad alta quota. Il Milan giocherà in casa del Sassuolo, la Lazio ospite della Sampdoria. La Roma riceverà il Monza all’Olimpico mentre il Napoli affronta il Lecce al “Maradona”.

Sfide casalinghe anche per Juventus e Inter, rispettivamente contro Spezia e Cremonese.