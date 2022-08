Serie A: Roma, Inter e Napoli al comando dopo due giornate. Questo il quadro del campionato alla luce dei primi 180 minuti del torneo.

Frenano Milan e Juventus, rispettivamente reduci dal pari contro Atalanta e Sampdoria. Chiaro che è ancora prematuro trarre delle conclusioni, ma il trio al vertice non delude le aspettative.

La classifica di Serie A 2022-2023

La prossima giornata

Ora bisognerà guardare alla prossima giornata che sarà quella della verità. A cominciare dal big match tra Juventus e Roma, dove Allegri vorrà riscattare il pari contro i blucerchiati, sperando in nuovi innesti all’organico. Mourinho, invece, a caccia di conferme nonostante gli infortuni a Zaniolo e Wijnaldum: gli obiettivi restano un centrocampista e un attaccante (Belotti?)

Sfida ostica anche per l’Inter che dovrà giocare in casa della Lazio, così come per il Napoli a Firenze.

Ferme a zero punti le neopromosse Monza, Cremonese e Lecce.

Se la Cremonese ha sfiorato un punto sia contro la Fiorentina al debutto che contro la Roma, diversa la situazione è per il Monza e Lecce.

La squadra di Berlusconi e Galliani dovrà rialzare la testa contro l’Udinese dopo il poker subito dal Napoli.

Anche il Lecce dovrà cercare i primi punti stagionali nel match casalingo al Via del Mare contro l’Empoli.

Insomma, seppur iniziato da poco, il campionato di Serie A inizia già a regalare le prime emozioni.