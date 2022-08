Serie A: i pronostici della seconda giornata

La seconda giornata di campionato è alle porte: andiamo a studiarla insieme grazie ai pronostici serie A realizzati dal team di esperti di Superscommesse.it

Atalanta Milan

Iniziamo dal big match, il primo stagionale. Al Gewiss di Bergamo arrivano i campioni d’Italia del Milan che cercano il bis dopo il 4a2 rifilato all’Udinese. Per il Diavolo non sarà però una sfida semplice. La Dea ha iniziato bene il campionato, vittoria esterna per 2 a 0 contro la Samp e di certo proverà a fare uno sgambetto ai rossoneri. In virtù dei due super reparti offensivi il miglior segno è la combo over 2.50 + goal sì.

Napoli Monza

Il Napoli di Spalletti nonostante la smobilitazione estiva ha iniziato il torneo rifilando 5 reti a domicilio al Verona. Se il buongiorno si vede dal mattino gli Azzurri sicuramente reciteranno un ruolo da protagonisti durante l’anno. 3 nuovi punti sono dietro l’angolo perché l’Ital-Monza costruito da Galliani non sembra ancora una squadra ben rodata, soprattutto dietro. In virtù di quanto visto nella prima giornata per questa sfida ci prendiamo il segno 1 + over 1.50.

Samp Juve

Il confronto di Marassi, che chiude il turno, non dovrebbe essere una passeggiata per la Juve, eppure il suo bilancio recente qui all’ombra della Lanterna è super positivo contro la Doria: 3 vittorie di fila che diventano sette senza tener conto del fattore casa. Il segno 2, dunque, per noi è da prendere senza particolari indugi.

Tutti i consigli sulla 2a giornata di Serie A:

Torino vs Lazio

Le quote: Il segno 1 è quotato a 3.20 ; il segno X è quotato a 3.50; il segno 2 è quotato a 2.40.

Il pronostico di Superscommesse: segno Goal Si



Udinese vs Salernitana

Le quote: Il segno 1 è quotato a 1.83 ; il segno X è quotato a 3.88; il segno 2 è quotato a 4.50.

Il pronostico di Superscommesse: segno 1.

Inter vs Spezia

Le quote: Il segno 1 è quotato a 1.24 ; il segno X è quotato a 7;; il segno 2 è quotato a 13.50.

Il pronostico di Superscommesse: segno no goal.



Sassuolo vs Lecce

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.10 ; il segno X è quotato a 3.85; il segno 2 è quotato a 4.25.

Il pronostico di Superscommesse: segno over 2.50.



Empoli vs Fiorentina

Le quote: Il segno 1 è quotato a 4.20 ; il segno X è quotato a 4; il segno 2 è quotato a 2.08.

Il pronostico di Superscommesse: segno goal sì.



Napoli vs Monza

Le quote: Il segno 1 è quotato a 1.44 ; il segno X è quotato a 4.00; il segno 2 è quotato a 7.50.

Il pronostico di Superscommesse: segno 1 + over 1.50.



Atalanta vs Milan

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.90 ; il segno X è quotato a 3.55; il segno 2 è quotato 2.55.

Il pronostico di Superscommesse: segno goal + over 2.50.

Bologna vs Verona

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.50 ; il segno X è quotato a 3.47; il segno 2 è quotato a 3.20.

Il pronostico di Superscommesse: segno under 3.50.

Roma vs Cremonese

Le quote: Il segno 1 è quotato a 1.35 ; il segno X è quotato a 5.75; il segno 2 è quotato a 12.50.

Il pronostico di Superscommesse: segno under 3.50.





Samp vs Juve

Le quote: Il segno 1 è quotato a 5.25 ; il segno X è quotato a 3.92; il segno 2 è quotato a 1.72.

Il pronostico di Superscommesse: segno 2.