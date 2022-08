Serie A: i pronostici della 1 giornata

Finalmente ci siamo, ritorna il campionato italiano e noi siamo pronti a seguirlo con i pronostici serie A di Superscommesse. Si parte sabato 13 agosto con ben 4 anticipi e si chiude lunedì 15 con due Monday Night.

Milan Udinese

Saranno i campioni d’Italia in carica ad aprire la nuova stagione di Serie A. Rossoneri che non dovranno sottovalutare un’Udinese che può contare su un Deulofeu già in grande spolvero. Per questo il segno Goal Si per noi è appropriato per questa sfida.

Lecce Inter

Tanta attesa per il ritorno di Lukaku tra i nerazzurri dopo la parentesi Chelsea. Al Via del Mare il Lecce neo promosso sembra una vittima sacrificale dell’undici di Inzaghi. Per noi è segno 2 fisso!



Lazio Bologna

Immobile nella prima giornata di Serie A ha un record di goal invidiabile e la Lazio parte spesso a razzo ad inizio campionato. Col Bologna per noi non mancheranno le reti e dunque proponiamo il segno Over 2.50!

Tutti i consigli sulla 1a giornata di Serie A:

Milan vs Udinese

Le quote: Il segno 1 è quotato a 1.36 ; il segno X è quotato a 4.50; il segno 2 è quotato a 7.50.

Il pronostico di Superscommesse: segno Goal Si



Sampdoria vs Atalanta

Le quote: Il segno 1 è quotato a 4.00 ; il segno X è quotato a 3.60; il segno 2 è quotato a 1.85.

Il pronostico di Superscommesse: segno Goal Si.

Lecce vs Inter

Le quote: Il segno 1 è quotato a 9.00 ; il segno X è quotato a 5.75; il segno 2 è quotato a 1.28.

Il pronostico di Superscommesse: segno 2.



Monza vs Torino

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.55 ; il segno X è quotato a 3.30; il segno 2 è quotato a 2.62.

Il pronostico di Superscommesse: segno 1X.



Fiorentina vs Cremonese

Le quote: Il segno 1 è quotato a 1.40 ; il segno X è quotato a 4.75; il segno 2 è quotato a 7.00.

Il pronostico di Superscommesse: segno 1.



Lazio vs Bologna

Le quote: Il segno 1 è quotato a 1.55 ; il segno X è quotato a 4.00; il segno 2 è quotato a 5.50.

Il pronostico di Superscommesse: segno Over 2.50.



Salernitana vs Roma

Le quote: Il segno 1 è quotato a 6.50 ; il segno X è quotato a 4.75; il segno 2 è quotato 1.44.

Il pronostico di Superscommesse: segno 2.

Spezia vs Empoli

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.40 ; il segno X è quotato a 3.40; il segno 2 è quotato a 2.87.

Il pronostico di Superscommesse: segno X.

Verona vs Napoli

Le quote: Il segno 1 è quotato a 3.40 ; il segno X è quotato a 3.40; il segno 2 è quotato a 2.10.

Il pronostico di Superscommesse: segno Goal Si.



Juventus vs Sassuolo

Le quote: Il segno 1 è quotato a 1.44 ; il segno X è quotato a 4.75; il segno 2 è quotato a 7.00.

Il pronostico di Superscommesse: segno 1x + Under 3.5.