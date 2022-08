Serie A 2022-2023: i pronostici della 3 giornata

Giornata di big match e i pronostici serie A sono lì pronti ad analizzare tutte le super sfide e non solo! Dal venerdì con Lazio-Inter fino a domenica Fiorentina-Napoli: nel mezzo tante dritte dei nostri esperti!

Juve Roma

La sfida di Torino di sabato vede la Roma di Mourinho, orfana di Zaniolo e Wijnaldum, partire sfavorita. Una Juve poco brillante con la Samp non è andata oltre lo 0-0, ma non ha ancora subito gol (come la Roma) e ha vinto 12 degli ultimi 13 precedenti qui a Torino! Detto questo, una combo come 1X + No Goal offerta oltre quota @2 è da prendere al volo!

Monza Udinese

Dopo due sconfitte di fila, il Monza torna in casa per trovare i primi punti della sua nuova storia in Serie A. Udinese reduce dallo 0-0 con la Salernitana dopo la sconfitta di Milano e sarà il solito ostico avversario. Stroppa deve tirar fuori l’orgoglio dei suoi e, fidandoci dei brianzoli, si può provare il segno 1X ad un’ottima quota.

Tutti i consigli del weekend:

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.30 ; il segno X è quotato a 3.70; il segno 2 è quotato a 3.50.

Il pronostico di Superscommesse: segno 1X + no goal

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.88 ; il segno X è quotato a 3.65; il segno 2 è quotato a 2.60.

Il pronostico di Superscommesse: segno 1X

Lazio Inter

Le quote: Il segno 1 è quotato a 3.60 ; il segno X è quotato a 3.80; il segno 2 è quotato a 2.20.

Il pronostico di Superscommesse: segno 2

Cremonese Torino

Le quote: Il segno 1 è quotato a 3.50 ; il segno X è quotato a 3.70; il segno 2 è quotato a 2.30.

Il pronostico di Superscommesse: segno 1X

Milan Bologna

Le quote: Il segno 1 è quotato a 1.33 ; il segno X è quotato a 5.65; il segno 2 è quotato a 11.

Il pronostico di Superscommesse: segno 1

Spezia Sassuolo

Le quote: Il segno 1 è quotato a 3 ; il segno X è quotato a 3.75 il segno 2 è quotato a 2.40.

Il pronostico di Superscommesse: segno 1X

Salernitana Sampdoria

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.45 ; il segno X è quotato a 3.30; il segno 2 è quotato a 3.32.

Il pronostico di Superscommesse: segno under 2.50

Verona Atalanta

Le quote: Il segno 1 è quotato a 3.75 ; il segno X è quotato a 3.82; il segno 2 è quotato a 2.10.

Il pronostico di Superscommesse: segno X

Fiorentina Napoli

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.80 ; il segno X è quotato a 3.72; il segno 2 è quotato a 2.70.

Il pronostico di Superscommesse: segno 2

Lecce Empoli

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.55 ; il segno X è quotato a 3.55; il segno 2 è quotato a 3.17.

Il pronostico di Superscommesse: segno 1X

Cittadella Venezia

Le quote: Il segno 1 è quotato a 2.45 ; il segno X è quotato a 3.50; il segno 2 è quotato a 3.40.

Il pronostico di Superscommesse: segno goal sì.

Parma Cosenza

Le quote: Il segno 1 è quotato a 1.62 ; il segno X è quotato a 4.10; il segno 2 è quotato a 6.

Il pronostico di Superscommesse: segno 1.

Pisa Genoa

Le quote: Il segno 1 è quotato a 3 ; il segno X è quotato a 3.40; il segno 2 è quotato a 2.65.

Il pronostico di Superscommesse: segno X2.