Seegene lancia la prima campagna In-life PCR al mondo in Vietnam

(Adnkronos) – SEUL, Corea del Sud, 17 agosto 2022 /PRNewswire/ — Seegene Inc. (096530), azienda sudcoreana leader nella diagnostica molecolare collaborerà con il centro di test LabHouse, per il lancio della campagna In-life PCR in Vietnam, per i conducenti del servizio di ride-hailing Grab, a partire da agosto.

La campagna In-life PCR di Seegene è un’iniziativa globale che cerca di promuovere il ricorso a test di routine per la rilevazione dei virus respiratori, tra cui COVID-19, influenza e raffreddori, per rimanere protetti dalle malattie infettive. L’obiettivo è frenare la trasmissione diffusa e garantire un ritorno agevole alla normalità rivolgendosi a coloro che si trovano in strutture comunitarie come scuole e case di cura, nonché a individui asintomatici.

Seegene fornirà a LabHouse il proprio test Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV che può rilevare simultaneamente la COVID-19, l’influenza A e B e il virus respiratorio sinciziale (RSV). L’azienda fornirà inoltre gli strumenti e i sistemi PCR necessari per soddisfare la crescente domanda di test nell’ambito della campagna In-life PCR. Seegene prevede inoltre di fornire la sua soluzione PCR completamente automatizzata “STARlet-AIOS” per flussi di lavoro pratici e ad alto rendimento.

LabHouse raccoglierà campioni clinici, eseguirà il processo di test molecolare e fornirà i risultati ai conducenti Grab nelle città vietnamite di Ho Chi Minh e Hanoi. I conducenti possono effettuare il test presso LabHouse o persino ricevere la visita di un operatore per il prelievo del campione all’ora e nel luogo da loro indicato. LabHouse è in trattativa con ospedali di altre città vietnamite per estendere la campagna In-life PCR.

“Abbiamo deciso di lanciare la campagna In-life PCR con Seegene per intraprendere azioni preventive contro la recrudescenza della COVID-19 in tutto il mondo dovuta alle nuove varianti e all’aumento dei viaggi”, ha dichiarato Nguyen Khoi Do, CEO di LabHouse. “Attraverso test di routine, ci auguriamo di proteggere la salute e la sicurezza dei conducenti e degli utenti del servizio Grab”.

