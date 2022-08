Scuola, Speranza: “A settembre no obbligo mascherina, poi vedremo”

(Adnkronos) – “Alla riapertura delle scuole a settembre non sarà previsto l’obbligo di mascherine. Successivamente vedremo in base all’evoluzione della situazione epidemiologica”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a ‘Non Stop News’ su Rtl 102.5. “Questo non vuol dire che non possa essere usata, il mancato obbligo non comporta che passi il messaggio che la mascherina sia inutile – ha aggiunto il ministro in quota Articolo 1 – La mascherina si utilizza quando necessario. Se mi trovo in un posto senza areazione e al chiuso, anche se non c’è l’obbligo la uso. Non è vietato usarla, è uno strumento utile, uno scudo per evitare di prendere il Covid”.

Poi, sui vaccini: “La quarta dose di vaccino anti Covid è un importante scudo contro il virus. Auspico pertanto che nei prossimi giorni possa crescere il numero di over 60 e soggetti fragili che si sottopongano alla vaccinazione”.

“Autunno e inverno sono notoriamente i mesi più difficili sul fronte della pandemia – ha aggiunto il ministro – Ma ribadisco che i vaccini che la scienza ci ha dato sono assolutamente efficaci”.