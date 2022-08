Sanremo 2023: le prime indiscrezioni sui cantanti in gara

Sanremo 2023: arrivano le prime indiscrezioni sui cantanti in gara a meno di un anno.

Secondo quanto affermato dal settimanale Chi, Amadeus sarebbe già a lavoro da maggio con l’ascolto dei brani per la prossima edizione della kermesse canora.

Tra i possibili partecipanti figurano Annalisa, Tananai, Rocco Hunt e Al Bano Carrisi.

Al Bano verso record di presenze?

Se fosse vera la partecipazione di Al Bano Carrisi al prossimo Festival, diventerebbe l’artista in gara con più presenze all’attivo, ben 16. Attualmente condivide il primato di quindici partecipazioni con Peppino Di Capri, Milva e Toto Cutugno.

Per Annalisa sarebbe la sesta partecipazione (2013, 2015, 2016, 2018, 2021) mentre per Rocco Hunt la terza (una tra le nuove proposte e una tra i big)

Per Tananai sarebbe la seconda presenza consecutiva: nonostante l’ultimo posto a Sanremo 2022, per lui un grande successo post festival. Attualmente in radio con Fedez e Mara Sattei con la hit estiva La dolce Vita.

Al fianco di Amadeus ci sarà Chiara Ferragni, così come annunciato tempo addietro. Anche Fedez, marito della nota influencer, sarà presente al Festival ma non come concorrente.