Sanità in Lombardia, Zangrillo vs Nardella

(Adnkronos) – “Tranquillo Nardella, io non entrerò mai in politica, ma non le consiglio di parlare male della sanità lombarda”. Esordisce così in un tweet polemico Alberto Zangrillo, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele. A suscitare la sua reazione le parole critiche verso la sanità della Lombardia riservate dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, ospite di ‘Controcorrente’ su Rete 4, durante il dibattito sulla candidatura del virologo Andrea Crisanti con il Pd come capolista nella circoscrizione Europa al Senato. “Se ha dubbi chieda referenze ai suoi amici o ex amici fiorentini”, chiosa Zangrillo con un riferimento a Matteo Renzi.