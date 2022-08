(Adnkronos) – Salman Rushdie è stato staccato dal respiratore, parla e scherza. Le ultime notizie sulle condizioni dello scrittore angloindiano aggredito e accoltellato durante un evento nello stato di New York descrivono una situazione in miglioramento. Rushdie resta ricoverato per le gravi ferite riportate ma – secondo quanto twittato dal collega Aatish Taseer – “non è più attaccato al respiratore e parla (e scherza)”. Informazioni confermate dall’agente dello scrittore ferito, Andrew Wylie.