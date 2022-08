Roma, prendono treno da Civitavecchia: scomparse due minori

(Adnkronos) – Due ragazzine, una italiana di 12 anni e una 14enne romena, sono scomparse da ieri mattina da Civitavecchia. I genitori hanno sporto denuncia nel pomeriggio alla polizia.

Secondo quanto ricostruito finora, le due giovani avrebbero preso da Civitavecchia un treno per Roma. Il telefono delle due è stato staccato alla stazione Termini. I genitori hanno saputo da amici che le due ragazze stanno bene ma al momento non è chiaro dove siano. Sono in corso le ricerche delle volanti della polizia.