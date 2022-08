Roma, maxi-blitz alla Magliana: in corso perquisizioni

(Adnkronos) – Un maxi blitz dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma è in corso alla Magliana, con i militari impegnati nella ricerca di armi, munizioni, materiale esplodente e droga. L’operazione è collegata all’esplosione di un potente ordigno avvenuta venerdì scorso in via Sesto Fiorentino che ha danneggiato la saracinesca di un negozio e alcune auto parcheggiate.

I carabinieri stanno eseguendo perquisizioni presso i domicili di persone già note alle forze dell’ordine con l’impiego anche di unità cinofile addestrate per la ricerca e individuazione di sostanze esplosive, armi, munizioni e droga.