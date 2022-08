Roma, Capua: “Situazione rifiuti una vergogna”

(Adnkronos) – “Oggi è il 19 agosto. Sono a #Roma dal 6 agosto e da allora non hanno mai ritirato i rifiuti del condominio. Ho i rifiuti in casa e mi vergogno. Guardo fuori e mi vergogno. Faccio una passeggiata e mi vergogno. Sindaco Gualtieri ti prego Roma non si merita questo scempio”. Così la virologa Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, su Twitter.