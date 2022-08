Rita Dalla Chiesa candidata e slitta fiction Rai sul padre

(Adnkronos) – Rita Dalla Chiesa si candida alle prossime elezioni politiche 2022 del 25 settembre e la Rai fa slittare la fiction sul generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso a Palermo il 3 settembre del 1982. La prima puntata sarebbe dovuta andare in onda l’11 settembre.

“Lo trovo profondamente ingiusto sia per la memoria di mio padre che per la mia professione”, dice Rita Dalla Chiesa a Controcorrente su Rete 4. “Mi dispiace per tutti i carabinieri che l’aspettavano, per gli appuntamenti per i 40 anni dalla morte di papà, come quella alla scuola allievi ufficiali con il presidente Mattarella”.

“Mi ha fatto sentire in colpa, mi sento colpevole, mi sento a disagio, ogni cosa è buona per attaccarmi in base a mio padre”, lo sfogo di Rita Dalla Chiesa a Rete 4.