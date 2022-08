Riassunto: Xpansiv acquisisce APX per scalare l’infrastruttura ambientale del mercato delle materie prime  

SYDNEY, NEW YORK e SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Xpansiv, l’esclusiva piattaforma di mercato-infrastruttura per le materie prime e del carbonio a livello globale, oggi ha completato l’acquisizione di APX, il leader nell’infrastruttura del registro per i mercati energetico e ambientale. L’acquisizione raccoglie due innovatori con le tecnologie e le capacità per consentire l’ampliamento dei mercati con liquidità ed efficienza.

Xpansiv connette compratori e venditori di materie prime ambientali e fornisce i dati di mercato per compensazioni volontarie di carbonio, crediti di energia rinnovabile (RECs), e combustibili a basso contenuto di carbonio—tutti elementi critici di decarbonizzazione. L’ecosistema in crescita di Xpansiv supporta le società che cercano di raggiungere gli obiettivi ambientali e di riduzione delle emissioni.

Xpansiv e APX sono partner strategici di lunga data e il mercato CBL di Xpansiv è pienamente integrato con importanti registri che operano su infrastrutture APX.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Rob Dalton, Xpansiv, pr@xpansiv.com

Charlie Morrow e Taylor Fenske, Cognito Media, xpansiv@cognitomedia.com