Riassunto: Veracode presenta il Velocity Partner Program™

BURLINGTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Veracode, fornitore globale leader nelle soluzioni di test per la sicurezza delle applicazioni, oggi ha annunciato il lancio del Veracode Velocity Partner Program. Obiettivo del programma è consentire l’espansione delle pratiche dei partner per la sicurezza in modo rapido e proficuo sfruttando la Continuous Software Security Platform cloud nativa di Veracode, che offre opportunità per accelerare la conclusione dei contratti, espandere le quote di mercato e far crescere il fatturato.

Tra le sue numerose funzionalità integrate, il programma include nuove campagne per la generazione della domanda allineate alle iniziative chiave per la sicurezza, strumenti on demand per le competenze commerciali e tecniche, oltre a un nuovo programma di formazione e certificazione dei partner basato sui ruoli. Grazie a queste funzionalità, i partner che ricoprono un ruolo critico nell’aiutare i clienti a razionalizzare i complessi problemi di sicurezza e sviluppo possono arrivare a ottimizzare le performance dei team, migliorare la collaborazione e avere più successo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

