Riassunto: Un nuovo capitolo nel settore dei servizi IT: Lenovo PCCW Solutions vede il suo primo giorno di attività come nuova società

HONG KONG–(BUSINESS WIRE)–La giornata odierna segna il primo giorno di attività di Lenovo PCCW Solutions Limited1, la nuova partnership strategica tra Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) e PCCW (HKSE: 0008), finalizzata a capitalizzare il mercato dei servizi IT in Asia, valutato in 320 miliardi di dollari.

La nuova società fornisce soluzioni complete per i clienti che integrano servizi IT, dispositivi e infrastrutture digitali, e consente loro di trasformare le proprie imprese e attività con l’uso della tecnologia, dalla gestione di integrazioni complesse al consolidamento della competitività con applicazioni innovative.

Grazie alla partnership, l’azienda potrà beneficiare della presenza globale di Lenovo in oltre 180 mercati, dell’ampio portafoglio di soluzioni end-to-end, di solide competenze in termini di innovazione e di forti capacità di commercializzazione e di consegna.

Ken Wong, vicepresidente esecutivo di Lenovo e presidente di Lenovo Solutions e Services Group, ha dichiarato: “La partnership segna un’importante pietra miliare nel percorso di trasformazione guidato dai servizi di Lenovo, a partire dalla creazione del nostro Solutions and Services Group, e rafforza le capacità dell’azienda di conquistare la leadership nel settore delle soluzioni IT.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Rhoda Wong



Zeno Group

Tel.: +65 9637 1462



E-mail: rhoda.wong@zenogroup.com