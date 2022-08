Riassunto: Un gemello digitale dell’attore di Kabuki, Shido Nakamura, creato con la tecnologia Another Me di NTT fa il suo debutto all’evento “Cho Kabuki 2022 Powered by NTT”

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–NTT Corporation (Presidente: Akira Shimada, “NTT”) e Shochiku Co., Ltd. (Presidente e CEO: Junichi Sakamoto) hanno annunciato l’evento “Cho Kabuki 2022 Powered by NTT”, sponsorizzato da Shochiku, con il primo atto che vede protagonista il gemello digitale di Shido Nakamura, “Shido Twin”. Il debutto di Shido Twin mette in mostra la ricerca e lo sviluppo di NTT di un computer che riproduca persone come gemelli digitali ed è il primo passo verso l’implementazione sociale di questa nuova tecnologia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

