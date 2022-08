Riassunto: TuxCare lancia il servizio PHP Extended Lifecycle Support

Il nuovo servizio aiuta le organizzazioni a garantire la propria conformità e protezione a costi accessibili

PALO ALTO, California–(BUSINESS WIRE)–TuxCare, fornitore di portata globale di soluzioni aziendali innovative per la sicurezza informatica per Linux, ha annunciato oggi la disponibilità generale del suo nuovo servizio PHP Extended Lifecycle Support (ELS).

Un linguaggio di scripting open source comunemente usato, PHP è ampiamente utilizzato per applicazioni web e popolari sistemi di gestione dei contenuti come WordPress. Il nuovo servizio PHP Extended Lifecycle Support di TuxCare offre alle organizzazioni la comodità e la protezione associate agli aggiornamenti continui per far fronte alle questioni di sicurezza a livello di linguaggio PHP.

“Il lancio del nuovo servizio PHP ELS conferma ancora una volta che TuxCare è un leader innovativo che fornisce agli sviluppatori potenti combinazioni di praticità e sicurezza, consentendo alle organizzazioni di continuare a usare lo stesso codice pur mantenendo un elevato livello di protezione dalle vulnerabilità a livello di linguaggio”, ha affermato Jim Jackson, presidente e capo delle entrate presso TuxCare.

