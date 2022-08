Riassunto: Tata Steel è sulla buona strada per risparmiare milioni di dollari sui costi di produzione grazie a Gurobi

Uno dei più grandi produttori di acciaio al mondo utilizza il Gurobi Compute Server per snellire il processo di miscelazione del carbone.

BEAVERTON, Oregon–(BUSINESS WIRE)–Gurobi Optimization, LLC, creatore del risolutore di ottimizzazione matematica più veloce al mondo, ha acquisito come cliente un altro gigante del settore: Tata Steel, uno dei maggiori produttori di acciaio a livello mondiale. Per far fronte alle immense complessità associate alla miscelazione del carbone e snellire la produzione, Tata Steel ha sviluppato internamente un modello di ottimizzazione della miscelazione del carbone (Coal Blending Optimization Model, CBOM). Con l’ausilio di Gurobi, questo modello dovrebbe ridurre i costi nella misura d svariati milioni di dollari nel lungo termine.

“Gli strumenti che abbiamo sviluppato insieme a Gurobi fanno ora parte delle nostre normali operazioni quotidiane e prevediamo di continuare ad usarli nel futuro prossimo” ha dichiarato il dr. Paul Dickinson, direttore tecnico presso la divisione Produzione di coke presso Tata Steel.

