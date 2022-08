Riassunto: Stayso The House Hotel offre agli ospiti l’esperienza più sicura, priva di virus

ISTANBUL–(BUSINESS WIRE)–Le ripercussioni negative sul turismo causate dalla pandemia sono state notevoli ma il settore si è ripreso rapidamente grazie a una risposta di alto livello alle aspettative degli ospiti riguardo a un’igiene migliore. Stayso The House Hotel non solo ha ottenuto il Certificato di eccellenza per un turismo sicuro della Turchia ma è andato oltre questo riconoscimento per assicurare agli ospiti igiene totale tramite tecnologie avanzate.





Collocato sulle sponde dell’antico distretto di Istanbul Corno d’oro, l’hotel offre una combinazione innovativa di spazi di lavoro e di riposo grazie ai suoi ristoranti, camere e aree-ufficio condivisibili. I suoi impianti di ventilazione impiegano la tecnologia Vironance brevettata turca-olandese per l’eliminazione dei virus. Stayso The House Hotel è stata la prima struttura alberghiera turca a lanciare il concetto di hotel antivirus.

